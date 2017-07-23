Тихонов: «Крылья» только строятся, быстро ничего не бывает»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал игру команды в матче с «Авангардом» в 3-м туре ФНЛ. Клуб из Самары добился победы во встрече со счетом 1:0.

«Во втором тайме «Авангард» прибавил, больше играл длинными передачами, на поле стало больше борьбы. Есть такой момент, как сохранение результата. И это сейчас самое главное. Посмотрите, сегодня дома проиграл «Оренбург», есть еще непредсказуемые результаты. «Авангард» – команда, которая еще не уступала никому. Это серьезный коллектив.

Наша команда только строится. Понимаем требования журналистов и болельщиков. Но быстро ничего не бывает. Мы стараемся. В ФНЛ играть тяжело. Здесь все команды бьются и пытаются играть в футбол», – заявил Тихонов.

«Крылья Советов» после трех туров занимают пятое место в таблице ФНЛ.