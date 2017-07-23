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    Тихонов: «Крылья» только строятся, быстро ничего не бывает»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал игру команды в матче с «Авангардом» в 3-м туре ФНЛ. Клуб из Самары добился победы во встрече со счетом 1:0.

    «Во втором тайме «Авангард» прибавил, больше играл длинными передачами, на поле стало больше борьбы. Есть такой момент, как сохранение результата. И это сейчас самое главное. Посмотрите, сегодня дома проиграл «Оренбург», есть еще непредсказуемые результаты. «Авангард» – команда, которая еще не уступала никому. Это серьезный коллектив.

    Наша команда только строится. Понимаем требования журналистов и болельщиков. Но быстро ничего не бывает. Мы стараемся. В ФНЛ играть тяжело. Здесь все команды бьются и пытаются играть в футбол», – заявил Тихонов.

    «Крылья Советов» после трех туров занимают пятое место в таблице ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

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    23.07.2017 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:39

      Андрею только удачи и фарта!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      lex19552 23 июля 2017, 11:09

      андрюха молодец

      1
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