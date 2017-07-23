Нападающий «Реала» Лукас может перебраться в АПЛ

Нападающий «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в Англии. 26-летний футболист интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу», утверждает Diario Madridista. По данным источника, сам форвард также хотел бы сменить команду. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Васкес провел в чемпионате Испании 33 матча, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.