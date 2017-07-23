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    Нападающий «Реала» Лукас может перебраться в АПЛ

    Нападающий «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в Англии. 26-летний футболист интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу», утверждает Diario Madridista. По данным источника, сам форвард также хотел бы сменить команду. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Васкес провел в чемпионате Испании 33 матча, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 23 июля 2017, 13:21

      Лусас - универсальный мотор. Продать его - это всё равно что продать домашнего робота-помощника)

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 23 июля 2017, 10:23

      тяжело быть первым, если есть Роналду

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