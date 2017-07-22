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    На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша

    Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

    Отметим, что игра, проходящая на арене на Крестовском острове, идет при закрытой крыше, которая при этом протекает из-за дождя.

    Ранее у крыши стадиона «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.

    За матчем можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Twitter

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    22.07.2017 18:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 01:26

      Я вот писал накануне про текучую крышу - так меня заминусовали. Сегодня был на матче - текло в двух местах, и хорошо текло.. Чего заминусовали накануне-то?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 июля 2017, 22:47

      этот стадион опозорит страну на ЧМ2018

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > KARAT777 23 июля 2017, 15:10

      Ну будет весело если она снова протечет во время матча чемпионата мира

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот 22 июля 2017, 19:44

      Везде так! Чем больше воруют, тем больше течет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 22 июля 2017, 19:40

      Тоже мне новость. Я б удивился если бы она не протекла.

      6
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 июля 2017, 19:30

      Там крыша течёт уже лет десять))))) В Питере-)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Danpos 22 июля 2017, 19:27

      надоело это уже. Этот сайт о футболе или о строительстве стадионов?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > Danpos 22 июля 2017, 19:44

      это новость о стадионе, который кое-как построили для красоты, а не для футбола

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 22 июля 2017, 19:13

      Бывает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 июля 2017, 19:12

      Теперь ясно, что миллиарды, которые испарились при строительстве этого архитектурного шедевра испарились именно сквозь дыры в протекающей крыше.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > multiscan 22 июля 2017, 19:23

      и потекли слезы с крыши!слезы обмана!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 22 июля 2017, 19:07

      Вода дырочку найдет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Salamander 22 июля 2017, 18:59

      Это просто супер мега новость от БАМБОРДИРА

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