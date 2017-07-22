На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша

Я вот писал накануне про текучую крышу - так меня заминусовали. Сегодня был на матче - текло в двух местах, и хорошо текло.. Чего заминусовали накануне-то?
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».
Отметим, что игра, проходящая на арене на Крестовском острове, идет при закрытой крыше, которая при этом протекает из-за дождя.
Ранее у крыши стадиона «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.
За матчем можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».
twit text
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 июля 2017 г.