На стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Отметим, что игра, проходящая на арене на Крестовском острове, идет при закрытой крыше, которая при этом протекает из-за дождя.

Ранее у крыши стадиона «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.

За матчем можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».