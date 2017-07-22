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    У крыши стадиона «Санкт-Петербург» появился аккаунт в твиттере

    Перед матчем 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» у крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.

    В аккаунте сооружения указано: «Главная крыша страны. В движении». Ретвит со страницы сделал официальный профиль «Зенита».

    Отметим, что матч, который начнется сегодня в 17:30 по московскому времени, пройдет при закрытой крыше.

    Источник: Twitter

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    22.07.2017 17:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июля 2017, 18:39

      бл, проще соломенную сделать было... спросили бы как у того типа из ставрополя, который соломенный стадион сделал.. раньше в деревнях накрывали дома соломой и ниче, не протекало...

      0
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > mihail200606 22 июля 2017, 19:35

      Соломенная крыша сейчас не соответствует правилам пожаробезопасности, а так да, чем не вариант)))

      1
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 22 июля 2017, 18:39

      Главный дуршлаг страны)

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