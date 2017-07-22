У крыши стадиона «Санкт-Петербург» появился аккаунт в твиттере

Перед матчем 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» у крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.

В аккаунте сооружения указано: «Главная крыша страны. В движении». Ретвит со страницы сделал официальный профиль «Зенита».

Отметим, что матч, который начнется сегодня в 17:30 по московскому времени, пройдет при закрытой крыше.