У крыши стадиона «Санкт-Петербург» появился аккаунт в твиттере

бл, проще соломенную сделать было... спросили бы как у того типа из ставрополя, который соломенный стадион сделал.. раньше в деревнях накрывали дома соломой и ниче, не протекало...
Перед матчем 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» у крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых «Санкт-Петербург» появилась своя страница в твиттере.
В аккаунте сооружения указано: «Главная крыша страны. В движении». Ретвит со страницы сделал официальный профиль «Зенита».
Отметим, что матч, который начнется сегодня в 17:30 по московскому времени, пройдет при закрытой крыше.
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— Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 22 июля 2017 г.