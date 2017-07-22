«Галатасарай» предложил контракт Тошичу

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Турции. 30-летний футболист привлек внимание «Галатасарая».

Клуб из Стамбула предложил сербскому хавбеку двухлетний контракт с заработной платой 2 миллиона евро в год.

Напомним, ранее сообщалось, что на игрока также претендует тульский «Арсенал».

В прошлом сезоне чемпионата России Тошич провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.