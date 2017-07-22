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    «Галатасарай» предложил контракт Тошичу

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Турции. 30-летний футболист привлек внимание «Галатасарая».

    Клуб из Стамбула предложил сербскому хавбеку двухлетний контракт с заработной платой 2 миллиона евро в год.

    Напомним, ранее сообщалось, что на игрока также претендует тульский «Арсенал».

    В прошлом сезоне чемпионата России Тошич провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: fanatik.com.tr

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    22.07.2017 06:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 июля 2017, 14:04

      Галатасарай - отличный вариант для этого классного игрока! При всём уважении к Арсеналу, Тошич слишком хорош для них.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июля 2017, 09:50

      Если это правда , то Арсеналу такие условия не дать . Даже если Зоран уйдет в Турцию , буду за ним следить . Удачи !

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 22 июля 2017, 07:56

      Пока еще неизвестно что он предпочтёт. Это же только "может продолжить карьеру в Турции". Хочется что бы он остался в РФПЛ, но в любом случае спасибо Зорану за всё. Успехов где бы ты не оказался!!!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 июля 2017, 07:18

      Утек из России...

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