«Галатасарай» предложил контракт Тошичу

Галатасарай - отличный вариант для этого классного игрока! При всём уважении к Арсеналу, Тошич слишком хорош для них.
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Турции. 30-летний футболист привлек внимание «Галатасарая».
Клуб из Стамбула предложил сербскому хавбеку двухлетний контракт с заработной платой 2 миллиона евро в год.
Напомним, ранее сообщалось, что на игрока также претендует тульский «Арсенал».
В прошлом сезоне чемпионата России Тошич провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.