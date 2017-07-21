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    Игнашевич провел первую тренировку за два месяца

    В мае защитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес операцию на пятой плюсневой кости левой стопы. 38-летний футболист в заключительном туре РФПЛ-2016/17 играл против «Анжи» (4:0) с переломом и отметился забитым мячом.

    Вчера россиянин тренировался в общей группе команды Виктора Гончаренко. Участие Игнашевича в матче второго тура чемпионата России против «Локомотива» – под вопросом.

    Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.07.2017 00:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 21 июля 2017, 09:05

      Очень ждем,кто то должен навести порядок в оборонительных рядах!А то в первом туре что то несуразное в обороне было!

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 21 июля 2017, 07:43

      Выздоравливай Сергей ждем рекордов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2017, 06:19

      Сергей, выздоравливай, ждем на поле и успехов тебе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 июля 2017, 00:33

      Удачи тебе Серёга .......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июля 2017, 00:23

      Здоровья! И Успехов!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 21 июля 2017, 00:15

      старый конь борозды не портит

      0
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