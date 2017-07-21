Игнашевич провел первую тренировку за два месяца

В мае защитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес операцию на пятой плюсневой кости левой стопы. 38-летний футболист в заключительном туре РФПЛ-2016/17 играл против «Анжи» (4:0) с переломом и отметился забитым мячом.

Вчера россиянин тренировался в общей группе команды Виктора Гончаренко. Участие Игнашевича в матче второго тура чемпионата России против «Локомотива» – под вопросом.

Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 19:30 по московскому времени.