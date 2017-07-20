Воспитанник «Краснодара» Комличенко продолжит карьеру в Чехии

На сборах Комличенко наигрывали на позицию Феди. Еслиб последнего продали, Комличенко с Иваном и Лаборде конкурировали за центр атаки.
Удачи и успехов. Будем болеть и следить.
Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко в ближайшее время перейдет в «Младу Болеслав». 22-летний россиянин будет выступать в чешском клубе на правах аренды до конца сезона-2017/18.
При этом отмечается, что «Млада Болеслав» будет иметь право выкупа футболиста.
Комличенко – воспитанник «Краснодара». Ранее форвард выступал на правах аренды в чешском «Словане».