Воспитанник «Краснодара» Комличенко продолжит карьеру в Чехии

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко в ближайшее время перейдет в «Младу Болеслав». 22-летний россиянин будет выступать в чешском клубе на правах аренды до конца сезона-2017/18.

При этом отмечается, что «Млада Болеслав» будет иметь право выкупа футболиста.

Комличенко – воспитанник «Краснодара». Ранее форвард выступал на правах аренды в чешском «Словане».