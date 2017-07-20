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    Воспитанник «Краснодара» Комличенко продолжит карьеру в Чехии

    Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко в ближайшее время перейдет в «Младу Болеслав». 22-летний россиянин будет выступать в чешском клубе на правах аренды до конца сезона-2017/18.

    При этом отмечается, что «Млада Болеслав» будет иметь право выкупа футболиста.

    Комличенко – воспитанник «Краснодара». Ранее форвард выступал на правах аренды в чешском «Словане».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2017 16:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1168

      Argon 20 июля 2017, 23:45

      На сборах Комличенко наигрывали на позицию Феди. Еслиб последнего продали, Комличенко с Иваном и Лаборде конкурировали за центр атаки.


      Удачи и успехов. Будем болеть и следить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июля 2017, 19:43

      вся молодёжь которая хочет играть и прогрессировать едут в другие чемпионаты

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июля 2017, 17:33

      Вот и полетели Краснодарские воспитанники за рубеж.Удачи!

      2
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