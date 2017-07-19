Премьер-лига Азия Трофи. «Ливерпуль» всухую победил «Кристал Пэлас»

В предсезонном турнире, проходящем в Гонконге между клубами АПЛ, состоялся второй полуфинальный матч. В нем «Ливерпуль» достаточно уверенно расправился с «Кристал Пэлас».

Отметим, что клубы на двоих совершили 18 замен.

Таким образом, в финале соревнований подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Лестером», который ранее выбил из борьбы «Вест Бромвич».

Премьер-лига Азия Трофи. ½ финала

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Соланке, 61; 2:0 – Ориги, 79.