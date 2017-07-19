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    Премьер-лига Азия Трофи. «Ливерпуль» всухую победил «Кристал Пэлас»

    В предсезонном турнире, проходящем в Гонконге между клубами АПЛ, состоялся второй полуфинальный матч. В нем «Ливерпуль» достаточно уверенно расправился с «Кристал Пэлас».

    Отметим, что клубы на двоих совершили 18 замен.

    Таким образом, в финале соревнований подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Лестером», который ранее выбил из борьбы «Вест Бромвич».

    Премьер-лига Азия Трофи. ½ финала

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Соланке, 61; 2:0 – Ориги, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 17:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 21 июля 2017, 16:07

      Рад видеть, что молодой Соланке стал себя показывать уже сейчас. Браво!!!

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    • ...
      Рейтинг: +17731

      paracetamol 19 июля 2017, 19:52

      Ливер жжет!

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