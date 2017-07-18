Вратарь «Зенита» согласовал контракт с «Вислой»

Ну вот молодой российский футболист уезжает играть в Европу. Разве ему в этом лимит помог? Нет. Просто на его позиции в клубе серьезная конкуренция, которая заставляет либо расти, либо уезжать в другой клуб и там всем все доказывать. А лимит эту конкуренцию просто убивает.
Голкипер «Зенита» Александр Васютин может продолжить карьеру в чемпионате Польши, сообщает Polski Sport. В услугах 22-летнего игрока заинтересован клуб «Висла» из Плоцка. Поляки уже согласовали условия личного контракта с ним.
Сейчас Васютин играет на правах аренды в «Лахти», удачно проявив себя в чемпионате Финляндии. В текущем сезоне Васютин сыграл в 17 матчах, в которых пропустил 11 голов.