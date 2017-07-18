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    Вратарь «Зенита» согласовал контракт с «Вислой»

    Голкипер «Зенита» Александр Васютин может продолжить карьеру в чемпионате Польши, сообщает Polski Sport. В услугах 22-летнего игрока заинтересован клуб «Висла» из Плоцка. Поляки уже согласовали условия личного контракта с ним.

    Сейчас Васютин играет на правах аренды в «Лахти», удачно проявив себя в чемпионате Финляндии. В текущем сезоне Васютин сыграл в 17 матчах, в которых пропустил 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 06:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июля 2017, 12:27

      Ну вот молодой российский футболист уезжает играть в Европу. Разве ему в этом лимит помог? Нет. Просто на его позиции в клубе серьезная конкуренция, которая заставляет либо расти, либо уезжать в другой клуб и там всем все доказывать. А лимит эту конкуренцию просто убивает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 июля 2017, 12:25

      "Сейчас Васютин играет на правах аренды в «Лахти», удачно проявив себя в чемпионате Финляндии."
      Первое правило использования деепричастий - не используй деепричастия, если не знаешь, как их использовать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 июля 2017, 11:49

      ну норм, лучше чем Финляндия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 09:32

      Зенитовская вратарская школа ценится во всем мире.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD > paracetamol 18 июля 2017, 11:26

      Шутник))))

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