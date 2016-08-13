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    Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время

    Голкипер «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за «Лахти», спас свою команду от поражения в поединке 22-го тура чемпионата Финляндии. На 92-й минуте встречи с «ПК-35 Вантаа» при счете 0:1, российский вратарь поразил ворота соперника ударом со штрафного с 40 метров.

    Таким образом, Васютин весьма необычно отметил свой дебют в составе финского клуба.

    Чемпионат Финляндии. Вейккауслиига. 22-й тур

    ПК-35 Вантаа – Лахти – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Момбило, 33; 1:1 – Васютин, 90+2.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.08.2016 19:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Taksan 14 августа 2016, 01:26

      Нормально пробил

      0
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 14 августа 2016, 00:57

      он забил после навеса . что за ??? " ударом со штрафного с 40 метров " автор , ты дебил ???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 августа 2016, 00:05

      Молодца!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      arcvoyager 13 августа 2016, 21:38

      http://www.ess.fi/urheilu/jalkapallo/art2293429 вот видео, он головой забил после подачи штрафного

      4
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      Рейтинг: +11

      Krestnikov25 13 августа 2016, 21:29

      Он с углового забил головой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      moiseenko13 13 августа 2016, 19:41

      Где видео ?????!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 13 августа 2016, 19:34

      Хотелось бы видео админы. Молодец.

      2
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 13 августа 2016, 19:30

      Вот это дебют для вратаря))

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 19:21

      красавец!

      2
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      Рейтинг: +14

      Gleb-s1992 13 августа 2016, 19:19

      Видео в студию:)

      3
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