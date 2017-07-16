Источник: «Спартак» проявляет интерес к Беренгеру

Полузащитник «Осасуны» Алекс Беренгер может продолжить карьеру в России. Как сообщается, к 22-летнему футболисту проявляет интерес «Спартак». Однако сам хавбек не горит желанием переезжать в Москву, имея вариант перехода в «Наполи».

В минувшем сезоне Беренгер провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.