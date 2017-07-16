Источник: «Спартак» проявляет интерес к Беренгеру

У Наполи и так в центре много народу. Вон сезон назад Мертенс вообще на скамейке сидел и выходил на замену, а весь прошлый сезон тянул команду, так что пусть ищут на скамейке, для Неаполя не очень показательна его статистика. А такими темпами он сам по ходу в сегунде за Отсасуну свою дальше пылить будет, если так долго выбирает.
Полузащитник «Осасуны» Алекс Беренгер может продолжить карьеру в России. Как сообщается, к 22-летнему футболисту проявляет интерес «Спартак». Однако сам хавбек не горит желанием переезжать в Москву, имея вариант перехода в «Наполи».
В минувшем сезоне Беренгер провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.