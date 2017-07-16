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    Источник: «Спартак» проявляет интерес к Беренгеру

    Полузащитник «Осасуны» Алекс Беренгер может продолжить карьеру в России. Как сообщается, к 22-летнему футболисту проявляет интерес «Спартак». Однако сам хавбек не горит желанием переезжать в Москву, имея вариант перехода в «Наполи».

    В минувшем сезоне Беренгер провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.07.2017 06:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 июля 2017, 16:56

      У Наполи и так в центре много народу. Вон сезон назад Мертенс вообще на скамейке сидел и выходил на замену, а весь прошлый сезон тянул команду, так что пусть ищут на скамейке, для Неаполя не очень показательна его статистика. А такими темпами он сам по ходу в сегунде за Отсасуну свою дальше пылить будет, если так долго выбирает.

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 16 июля 2017, 13:32

      Игрок неплохой..... Но если не горит желанием, то насильно тянуть его рублём и не нужно. Желание должно быть главной причиной перехода.

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      Рейтинг: +238

      soltik09 16 июля 2017, 08:57

      Было бы здорово увидеть его в испанском Спартаке))

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