Выездной матч ЦСКА против АЕК состоится 25 июля

Московский ЦСКА объявил даты проведения матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕК. Встреча в Афинах состоится 25 июля в 20:30 по московскому времени, ответный матч на «ВЭБ-Арене» – 2 августа в 20:00.

Напомним, армейцы узнали соперника на вчерашней жеребьевке в Ньоне. «Бомбардир» писал о ее итогах.