Выездной матч ЦСКА против АЕК состоится 25 июля

Удивительно, составители внутреннего календаря (РФПЛ) вредят нашим командам,
участвующим в ЛЧ, так ПФК ЦСКА 15.07 сыграл с Анжи и только на седьмой день.
т.е. 22.07 должен сыграть с Локомотивом, а вот следующую игру с АЕКом ПФК ЦСКА
сыграет 25.07. там в Афинах и 29.07 в Хабаровске со СКА-Хабаровск. И уже 1.08.
в Москве ответная встреча ПФК ЦСКА с АЕКом. Складывается впечатление, что
наше футбольное руководство в РФС не заинтересовано в успехе наших команд
в ЛЧ и ЛЕ, составляя такой каледарь без учёта длительных перелётов и отдыха
между играми.
Московский ЦСКА объявил даты проведения матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕК. Встреча в Афинах состоится 25 июля в 20:30 по московскому времени, ответный матч на «ВЭБ-Арене» – 2 августа в 20:00.
Напомним, армейцы узнали соперника на вчерашней жеребьевке в Ньоне. «Бомбардир» писал о ее итогах.
twit text
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 июля 2017 г.