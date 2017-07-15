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    Выездной матч ЦСКА против АЕК состоится 25 июля

    Московский ЦСКА объявил даты проведения матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕК. Встреча в Афинах состоится 25 июля в 20:30 по московскому времени, ответный матч на «ВЭБ-Арене» – 2 августа в 20:00.

    Напомним, армейцы узнали соперника на вчерашней жеребьевке в Ньоне. «Бомбардир» писал о ее итогах.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.07.2017 19:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июля 2017, 17:46

      Удивительно, составители внутреннего календаря (РФПЛ) вредят нашим командам,
      участвующим в ЛЧ, так ПФК ЦСКА 15.07 сыграл с Анжи и только на седьмой день.
      т.е. 22.07 должен сыграть с Локомотивом, а вот следующую игру с АЕКом ПФК ЦСКА
      сыграет 25.07. там в Афинах и 29.07 в Хабаровске со СКА-Хабаровск. И уже 1.08.
      в Москве ответная встреча ПФК ЦСКА с АЕКом. Складывается впечатление, что
      наше футбольное руководство в РФС не заинтересовано в успехе наших команд
      в ЛЧ и ЛЕ, составляя такой каледарь без учёта длительных перелётов и отдыха
      между играми.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > orechyn 18 июля 2017, 08:09

      Не велика разница при таких перелётах. Не забывай запятые.

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