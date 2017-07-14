Азмун перешел из «Ростова» в «Рубин»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун продолжит карьеру в «Рубине». Как сообщает официальный сайт донского клуба, между сторонами достигнута договоренность о переходе.

«ФК «Ростов» благодарит Сердара за важнейшие голы в РФПЛ и еврокубках. Желаем футболисту успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении желто-синих.

За «Ростов» 22-летний иранец выступал с 2015 года. Вместе с донским клубом форвард завоевал серебряные медали РФПЛ по итогам сезона-2015/16.