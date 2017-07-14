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    Азмун перешел из «Ростова» в «Рубин»

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун продолжит карьеру в «Рубине». Как сообщает официальный сайт донского клуба, между сторонами достигнута договоренность о переходе.

    «ФК «Ростов» благодарит Сердара за важнейшие голы в РФПЛ и еврокубках. Желаем футболисту успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении желто-синих.

    За «Ростов» 22-летний иранец выступал с 2015 года. Вместе с донским клубом форвард завоевал серебряные медали РФПЛ по итогам сезона-2015/16.

    Источник: ФК «Ростов»

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    14.07.2017 18:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 июля 2017, 00:36

      Потянулись за Курбан Бердыечем. Логика жизни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 июля 2017, 00:06

      Да скатертью дорога!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 14 июля 2017, 21:47

      пиз.уй!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 июля 2017, 21:42

      Все лидеры Ростова были мужиками стали проститутками,жаль очень жаль!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > kazak161 15 июля 2017, 10:41

      слов нет, переживаю за Ростов, обидно, что не срослось у Бердыева в Ростове...
      никогда бы Казань не уговорила его вернуться, если бы финансовое положение Ростова претерпело бы качественное изменение...
      Первые полгода не вызывают вопросов- Ростов чудом спасься от вылета, удачно сыграв переходные матчи...
      Следующий сезон Ростов с ПРИБЫВШИМ К БЕРДЫЕВУ ПОПОЛНЕНИЕМ( заметь, не за деньгами прибывшим, а выручать Бердыева) показывали ЧУДЕСА, чуть было( благодаря Акинфееву) не взяв ЗОЛОТО РФПЛ, и это после потенциального вылета в ФНЛ!!!!
      Ростовчане в восторге, кричат Бердыеву БРАВО!!!
      Бердыев с футболистами ЖДАЛИ ЦЕЛЫЙ ГОД!!!! ИГРАЛИ ЗА ОБЕЩАНИЯ!!!! Бердыев уходит с поста ГТ... Ростов его провожает на стадионе, причём очень тепло...
      Бердыев "консультирует" Ростов в ЛЧ!!! Чтобы придать этой "консультации" законный вид, его делают вице-президентом !!!
      ЕЩЁ ГОД ОЖИДАНИЯ, под дружные ликования болельщиков Ростова и СНОВА НИХУЯ!!!!!!
      ЧТО ТЫ, БОЛЕЛЬЩИК, ПРЕДПРИНЯЛ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?????? Вы там у себя на сайте выступали с иннициативой сбора денег и чем закончилась эта иннициатива??? Где ваши митинги с требованиями к Голубеву?????
      НИКТО НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ, А ТЫ ЕЩЁ НАЗЫВАЕШЬ ИХ ПРОСТИТУТКАМИ!!!!!
      ТЫ ПРИХОДИ КО МНЕ ДРОВА КОЛОТЬ ЗА СПАСИБО, Я ПОСМОТРЮ, ХВАТИТ ЛИ ТЕБЯ НА ДВА ГОДА!!!!
      СТЫДНО ВАМ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, А НЕ ИГРОКАМ!!! НУ И АЗМУНА ПРОСТИТУТКОЙ НАЗЫВАТЬ- СОВСЕМ СВИНСТВО С ТВОЕЙ СТОРОНЫ!!!!

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 14 июля 2017, 20:59

      Ш - Азмун!

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 июля 2017, 20:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов походу последний сезон в РФПЛ проводит, там вроде ещё и со спонсором какие-то проблемы были

      -4
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Стаz 14 июля 2017, 21:01

      Чувак, не хочу тебя обидеть но ты вроде в футболе плохо разбираешься, по крайней мере в ростовском. Со спонсорами проблем нет у единичных команд. И изучай историю, ростовский футбол был естт и будет

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 июля 2017, 20:34

      А кто-то сомневался?

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 июля 2017, 20:27

      Куда дальше?

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 июля 2017, 19:58

      Просто дети идут за отцом. Удачи им в новом сезоне.

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      Рейтинг: +75

      тоширо 14 июля 2017, 19:52

      кто там играть теперь будет?

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > тоширо 14 июля 2017, 20:53

      Если не знаешь кто и задаешь такие вопросы то тебе и не нужно знать. Кому интересен клуб и важна его судьба тот поверь знает

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