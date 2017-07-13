Прядкин: «Поражает стабильность ЦСКА. За 10 лет клуб ни разу не оставался без еврокубков»

На «ВЭБ-Арене» в Москве проходит ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Ранее состоялось награждение команды серебряными медалями чемпионата России минувшего сезона. Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении команды.

«Поражает стабильность ЦСКА. За те 10 лет, что я руковожу РФПЛ, ЦСКА ни разу не оставался без еврокубков. Пожелаю команде удачи в Лиге чемпионов», — сказал Прядкин.

Ранее голкипер московского клуба Игорь Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона по версии болельщиков Марио Фернандесу.

Московский клуб ведет прямую трансляцию встречи на YouTube.