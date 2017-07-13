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    Прядкин: «Поражает стабильность ЦСКА. За 10 лет клуб ни разу не оставался без еврокубков»

    На «ВЭБ-Арене» в Москве проходит ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Ранее состоялось награждение команды серебряными медалями чемпионата России минувшего сезона. Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении команды.

    «Поражает стабильность ЦСКА. За те 10 лет, что я руковожу РФПЛ, ЦСКА ни разу не оставался без еврокубков. Пожелаю команде удачи в Лиге чемпионов», — сказал Прядкин.

    Ранее голкипер московского клуба Игорь Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона по версии болельщиков Марио Фернандесу.

    Московский клуб ведет прямую трансляцию встречи на YouTube.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.07.2017 20:15
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июля 2017, 07:46

      Ну и что? Где результаты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 13 июля 2017, 22:20

      Ну дык кабинетный шампиньон как ни как!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 13 июля 2017, 22:01

      ЦСКА гордость нашего футбола!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 21:50

      И ни разу не выходил из группы. Рекордсмену Европы - наш привет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 13 июля 2017, 20:25

      Гинер: поражает нестабильнось Премьер Лиги. За все время, что команда играет в ней я ни разу не видел нормального руководства.

      2
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