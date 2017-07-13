Тарханов: «Задача «Урала» на сезон – попасть в десятку»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от нового сезона российской Премьер-лиги. По словам специалиста, задача екатеринбургского клуба – попасть в десятку сильнейших.

«На сезон у нас задача попасть в десятку. Будем играть в каждом матче на победу. Начнется сезон, посмотрим, какие будут расклады.

В первом туре играем с «Ростовом». Это хорошо организованная команда. Они хорошо усилились. Сейчас вообще нет легких соперников», – сказал Тарханов.