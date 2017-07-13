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    Тарханов: «Задача «Урала» на сезон – попасть в десятку»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от нового сезона российской Премьер-лиги. По словам специалиста, задача екатеринбургского клуба – попасть в десятку сильнейших.

    «На сезон у нас задача попасть в десятку. Будем играть в каждом матче на победу. Начнется сезон, посмотрим, какие будут расклады.

    В первом туре играем с «Ростовом». Это хорошо организованная команда. Они хорошо усилились. Сейчас вообще нет легких соперников», – сказал Тарханов.

    Источник: ФК «Урал»

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    13.07.2017 15:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июля 2017, 18:00

      Какие меткие! Прямо уж в десятку попадут! Вы в троечку,хотя бы, для начала попадите!))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 16:44

      Урал вперед ! Мы с тобой !

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