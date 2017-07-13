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    Пике: «Роналду – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2017 года достанется нападающему «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Напомним, что 32-летний форвард вместе с мадридской командой выиграл Примеру, а также добился победы в Лиге чемпионов.

    «Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он фаворит в борьбе за «Золотой мяч».

    Месси считают лучшим футболистом в истории, но есть и другие претенденты. Посмотрим», – сказал Пике.

    Источник: Marca

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    13.07.2017 14:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +66

      Нил78 14 июля 2017, 05:55

      Лучше Роналду и Месси пока никого нет. Ждем нового суперфутболиста, но такого уровня никто, кроме вышеуказанных, не добился. Давайте посмотрим правде в глаза - Роналду в этом году выглядел лучше и Золотой мяч будет у него. Уважаю и того и другого! Десятилетие Роналду-Месси 5-5!!!

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      Рейтинг: +110

      Schicko > Нил78 14 июля 2017, 11:31

      Полностью согласен.
      Причем забавно, что везде равенство:
      ЗМ: 5-5
      ЗБ: 4-4
      ЛЧ: 4-4
      Лучшие бомбардиры ЛЧ: 6-5 (в пользу КР)

      1
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      Рейтинг: +110

      Schicko 13 июля 2017, 19:45

      Просто приведу статистику в 2017 году:
      КР: 34 матча/33 гола (1 - в кубке Испании, 15 - в чемпионате Испании, 10 - в ЛЧ, сборная - 7)
      Месси: 33 матча/32 гола (5 - в кубке Испании, 25 - в чемпионате Испании, 1 - в ЛЧ, сборная - 1)

      Другие, конечно, не рассматриваются...))

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 июля 2017, 18:04

      И что? Некоторые игроки мира лч подряд забрали и нечего не получили... роналду не заслужил... буфон

      -3
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      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > de bruyne 13 июля 2017, 19:30

      Ну что ты мелешь? Последняя команда, которая выигрывала два раза подряд ЛЧ, был Милан 88-89. И в те ОБА года мяч давали Ван Бастену.
      До этого - Ноттингем Форест 78-79, и там не дали из этого клуба никому, как минимум потому что он не становился чемпионом Англии в эти годы, ну и еще потому что некому было... Много кто-нибудь знает игроков из этого клуба? Еще раньше Кройф брал ЛЧ с Аяксом трижды подряд и трижды получал ЗМ. Ди Стефано получил два ЗМ, когда побеждал пять раз подряд.

      В итоге: Если клуб брал дважды ЛЧ практически всегда игрок этог клуба получал дважды ЗМ. Какие твои обратные примеры? Нотингем Форест? Серьезно?

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 июля 2017, 17:46

      И так понятно что Роналду)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 13 июля 2017, 14:42

      Роналду возьмёт, тут по делу.

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      Рейтинг: +263

      Джавел. 13 июля 2017, 14:26

      Пожалуй на сей раз, касаемо Роналду, соглашусь с Пике...

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