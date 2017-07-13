Пике: «Роналду – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2017 года достанется нападающему «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, что 32-летний форвард вместе с мадридской командой выиграл Примеру, а также добился победы в Лиге чемпионов.

«Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он фаворит в борьбе за «Золотой мяч».

Месси считают лучшим футболистом в истории, но есть и другие претенденты. Посмотрим», – сказал Пике.