Гвардиола считает перехода Даниэля Алвеса в «ПСЖ» предательством

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал предательством переход защитника Даниэля Алвеса в «ПСЖ».

Напомним, 34-летний бразилец дал устное согласие на переход в стан «горожан», но в итоге выбрал вариант с продолжением карьеры в парижском клубе, где ему предложили большую зарплату.

Позднее Алвес попросил прощения у тренерского штаба и руководства «Манчестер Сити».

Вместе с Гвардиолой футболист работал в «Барселоне».