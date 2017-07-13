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    Гвардиола считает перехода Даниэля Алвеса в «ПСЖ» предательством

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал предательством переход защитника Даниэля Алвеса в «ПСЖ».

    Напомним, 34-летний бразилец дал устное согласие на переход в стан «горожан», но в итоге выбрал вариант с продолжением карьеры в парижском клубе, где ему предложили большую зарплату.

    Позднее Алвес попросил прощения у тренерского штаба и руководства «Манчестер Сити».

    Вместе с Гвардиолой футболист работал в «Барселоне».

    Источник: Marca

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    13.07.2017 12:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 16:58

      В чем предательство ? Алвесу Гвардила не смог предложить лучшие условия . Вот и не надо лохматить бабушку !

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 13 июля 2017, 16:43

      между Парижем и промышленным манчестером сделал правильный выбор

      1
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      Рейтинг: +42

      bodhi 13 июля 2017, 15:55

      Предательство в том что дал устное согласие т.е. Гвардиола уже рассчитывал на него, а теперь придется искать альтернативу, которой по параметрам Алвеса нет.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 12:49

      Когда клуб выбрасывает игрока за ненадобностью - это бизнес, не более.... А когда игрок немного подкорректировал свой выбор - это предательство.... Таких случаев обоюдно много и не надо делать громкие заявления и накалять обстановку... Надо скаутов чижопить за плохую подготовительную работу....

      3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 июля 2017, 12:31

      В чем предательство??? Алвес не молод, почему бы не заработать в конце сезона??

      2
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