Гвардиола считает перехода Даниэля Алвеса в «ПСЖ» предательством

В чем предательство ? Алвесу Гвардила не смог предложить лучшие условия . Вот и не надо лохматить бабушку !
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал предательством переход защитника Даниэля Алвеса в «ПСЖ».
Напомним, 34-летний бразилец дал устное согласие на переход в стан «горожан», но в итоге выбрал вариант с продолжением карьеры в парижском клубе, где ему предложили большую зарплату.
Позднее Алвес попросил прощения у тренерского штаба и руководства «Манчестер Сити».
Вместе с Гвардиолой футболист работал в «Барселоне».