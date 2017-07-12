Манчини определился с основным вратарем «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что уже знает, кто в ближайшем сезоне станет первым номером команды.

«Решение я уже принял, но до того, как о нем узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого еще не знает никто, кроме меня. Отмечу, что «Зениту» повезло, ведь все вратари команды очень сильны», – заявил итальянец.

Добавим, что выбирать специалисту придется кого-то из трио Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев.