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    Манчини определился с основным вратарем «Зенита»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что уже знает, кто в ближайшем сезоне станет первым номером команды.

    «Решение я уже принял, но до того, как о нем узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого еще не знает никто, кроме меня. Отмечу, что «Зениту» повезло, ведь все вратари команды очень сильны», – заявил итальянец.

    Добавим, что выбирать специалисту придется кого-то из трио Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 23:52
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Буефар 13 июля 2017, 12:11

      Лунёв. За него многие спецы. А Лодыгин не фартовый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 июля 2017, 10:14

      Наверное, Лодыгин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 13 июля 2017, 09:16

      Кержаков или лунев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 13 июля 2017, 08:45

      Дай Бог, чтобы Лунёв...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 июля 2017, 08:04

      Конечно Лунёв! Лодыгин скорее всего покинет клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 13 июля 2017, 06:37

      И всё таки Лодыгин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:05

      Ставлю на Лунёва.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июля 2017, 02:34

      Думаю испытание начнётся с Лодыгина...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 июля 2017, 01:04

      Пусть Малофеева вернёт .......и все проблемы отпадут .....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 13 июля 2017, 00:49

      Лунев

      1
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