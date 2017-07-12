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    Бердыев сообщил, что в «Рубине» есть проблемные игроки

    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев на брифинге после тренировки рассказал, в частности, о принципах комплектования команды и обратился к болельщикам «Ростова», в котором он работал ранее.

    «Была задача ознакомиться с составом команды. Насколько каждый соответствует определенному уровню и соответствует ли. Но в целом есть удовлетворение от каждого игрока. Безусловно, есть проблемные игроки, но это наше внутреннее дело. Что касается отношения ребят, то я им доволен. Видно, что ментально перестраиваются, а это очень сложно. Есть удовлетворение от выполненного объема работ. В принципе, все, что было запланировано, выполнено. С божьей помощью начнем чемпионат.

    Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам «Ростова», чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определенное разочарование, что мы с ними распрощались. Я прекрасно понимаю, что от нас ждут болельщики здесь, и единственное, что я могу гарантировать, – равнодушных на поле не будет.

    Комплектование? Во-первых, нужно определиться, узнать ситуацию по фэйр-плей. Определить стратегию клуба. Насколько я понимаю, сейчас идет речь о том, чтобы сформировать тот состав, который бы успешно выступал в чемпионате, но в то же время соответствовал нормам фэйр-плей. Потому что это очень серьезный вопрос», – сказал специалист.

    «Рубин» начнет сезон 16 июля домашней игрой против «Краснодара».

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.07.2017 22:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 10:28

      Нет человека, нет проблем. (из опыта 90-ых)

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 июля 2017, 07:13

      С возвращением,Тренер!
      Мы знали,что ты вернешься!

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 12 июля 2017, 23:36

      От бабла мало кто отказывается, да только работу соответствующую вливанию бабла мало кто делает, а КББ как раз из тех немногих в России тренеров, которые её делают вполне хорошо. Это именно он радовал Россию, именно Россию, а не только Рубин и Ростов, победами над Атлетико, Барселоной, Баварией. Только удачи Курбану Бикеевичу!
      Болею за Ростов, но теперь и за Рубин буду переживать.

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 июля 2017, 23:21

      Удачи Краснодару 16 июля!!

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 июля 2017, 22:40

      дом ваш бабло,которое греет лучше дома,правда только карманы!

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 12 июля 2017, 22:23

      Дом и семья были у вас в Ростове..в Казани такого не будет,люди там другие..

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