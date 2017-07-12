Бердыев сообщил, что в «Рубине» есть проблемные игроки

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев на брифинге после тренировки рассказал, в частности, о принципах комплектования команды и обратился к болельщикам «Ростова», в котором он работал ранее.

«Была задача ознакомиться с составом команды. Насколько каждый соответствует определенному уровню и соответствует ли. Но в целом есть удовлетворение от каждого игрока. Безусловно, есть проблемные игроки, но это наше внутреннее дело. Что касается отношения ребят, то я им доволен. Видно, что ментально перестраиваются, а это очень сложно. Есть удовлетворение от выполненного объема работ. В принципе, все, что было запланировано, выполнено. С божьей помощью начнем чемпионат.

Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам «Ростова», чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определенное разочарование, что мы с ними распрощались. Я прекрасно понимаю, что от нас ждут болельщики здесь, и единственное, что я могу гарантировать, – равнодушных на поле не будет.

Комплектование? Во-первых, нужно определиться, узнать ситуацию по фэйр-плей. Определить стратегию клуба. Насколько я понимаю, сейчас идет речь о том, чтобы сформировать тот состав, который бы успешно выступал в чемпионате, но в то же время соответствовал нормам фэйр-плей. Потому что это очень серьезный вопрос», – сказал специалист.

«Рубин» начнет сезон 16 июля домашней игрой против «Краснодара».