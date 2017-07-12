«Фиорентина» откажется от продажи Калинича, если сделка не состоится в течение 10 дней

«Фиорентина» намерена в ближайшее время продать форварда Николу Калинича. Как сообщается, клуб отзовет игрока с трансферного листа, если в ближайшие 10 дней ни одна из команд не оформит сделку. «Фиалки» хотят получить за 29-летнего нападающего 27 миллионов евро. В числе претендентов на хорвата называются «Милан» и «Марсель».

В минувшем сезоне Калинич провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.