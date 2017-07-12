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    «Фиорентина» откажется от продажи Калинича, если сделка не состоится в течение 10 дней

    «Фиорентина» намерена в ближайшее время продать форварда Николу Калинича. Как сообщается, клуб отзовет игрока с трансферного листа, если в ближайшие 10 дней ни одна из команд не оформит сделку. «Фиалки» хотят получить за 29-летнего нападающего 27 миллионов евро. В числе претендентов на хорвата называются «Милан» и «Марсель».

    В минувшем сезоне Калинич провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    12.07.2017 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 июля 2017, 10:23

      Странно, что никто еще в "Милан" не уехал этим летом!

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