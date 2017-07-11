Уткин: «Каррера спер полоску с формы «Спартака» и отдал «Ювентусу»

Спортивный журналист Василий Уткин в шутку отозвался о новой форме «Спартака», которая впервые за долгое время была представлена без полосы на груди.

По словам бывшего телекомментатора, главный тренер красно-белых Массимо Каррера отдал этот элемент экипировки «Ювентусу», в котором раньше работал.

«Кстати, сейчас узнал, куда делась белая полоска «Спартака». Третий комплект формы «Ювентуса» будет в оливковом цвете с белой полоской. Каррера ее спер и им отдал», – сказал Уткин.