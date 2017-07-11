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    Уткин: «Каррера спер полоску с формы «Спартака» и отдал «Ювентусу»

    Спортивный журналист Василий Уткин в шутку отозвался о новой форме «Спартака», которая впервые за долгое время была представлена без полосы на груди.

    По словам бывшего телекомментатора, главный тренер красно-белых Массимо Каррера отдал этот элемент экипировки «Ювентусу», в котором раньше работал.

    «Кстати, сейчас узнал, куда делась белая полоска «Спартака». Третий комплект формы «Ювентуса» будет в оливковом цвете с белой полоской. Каррера ее спер и им отдал», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    11.07.2017 21:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 июля 2017, 09:51

      Вася ты не прав такому клубу как Юве это г. не надо.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100690

      zigbert 12 июля 2017, 09:39

      Чесать языком ,это его профессия.Угомонись Вася белая полоса на футболке Спартака не продается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 12 июля 2017, 08:50

      Василий спал- полоски, цветочки мир прекрасен. Но вот Спартак как бельмо на глазу. Проснулся в холодном поту и за перо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 12 июля 2017, 07:38

      уткин все бухает.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 июля 2017, 06:20

      Вчера один блогер на Спортс.ру написал, что Спартак купил Смолова за 15 и Федя номер уже выбрал, тоже 15.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 12 июля 2017, 06:16

      Вот Каррера мафиози.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 июля 2017, 06:09

      С юмором у Васи прямо беда без Квартета И.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 июля 2017, 06:03

      Никому Спартак покоя не дает.

      5
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 12 июля 2017, 00:31

      у тебя мозги давно спёрли, чмо жирное....

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 июля 2017, 23:35

      Взрослый мужик. А со стороны на себя смотреть не умеет. Или это бомбардир, всё, что слышит от Васи, тут же превращает в статейку

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