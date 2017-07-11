Дриусси прибыл в расположение «Зенита»

Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл в расположение петербургского клуба на базу в Удельном парке. Напомним, сине-бело-голубые объявили о переходе аргентинца из «Ривер Плейта» 8 июля. Срок соглашения составляет четыре года. Трансфер 21-летнего футболиста обошелся «Зениту» в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дриусси принял участие в 32-х матчах, записав в свой актив 19 голов и три результативные передачи.