Дриусси прибыл в расположение «Зенита»

А если б я ща голый сидел здесь, а ты снимаешь ахахахаахааха))))))))))))))))))))
Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл в расположение петербургского клуба на базу в Удельном парке. Напомним, сине-бело-голубые объявили о переходе аргентинца из «Ривер Плейта» 8 июля. Срок соглашения составляет четыре года. Трансфер 21-летнего футболиста обошелся «Зениту» в 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дриусси принял участие в 32-х матчах, записав в свой актив 19 голов и три результативные передачи.
Добро пожаловать, Себастьян! Bienvenido, @SebadriussiOk! pic.twitter.com/CEkQIB5bvY— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 11 июля 2017 г.