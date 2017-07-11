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    Дриусси прибыл в расположение «Зенита»

    Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл в расположение петербургского клуба на базу в Удельном парке. Напомним, сине-бело-голубые объявили о переходе аргентинца из «Ривер Плейта» 8 июля. Срок соглашения составляет четыре года. Трансфер 21-летнего футболиста обошелся «Зениту» в 15 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Дриусси принял участие в 32-х матчах, записав в свой актив 19 голов и три результативные передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.07.2017 17:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      smit1096 11 июля 2017, 21:32

      А если б я ща голый сидел здесь, а ты снимаешь ахахахаахааха))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 11 июля 2017, 20:46

      удачи

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17803

      ilichkadr 11 июля 2017, 18:00

      Не плохой результат.

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