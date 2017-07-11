«Ювентус» встретится с Райолой для обсуждения трансфера Матюиди

Ювентус просто жесть будет...
Это получается:
В защите: Бонуччи-Кьеллини-Барцальи
Замены: Бенаттиа
Крайние: Алекс Сандро и кто-то вместо Алвеса (допустим, Ругани, или опустившийся вниз Куадрадо)
Замены: Лихтштайнер
Опорники: Матюиди-Хедира
Замены: Пьянич (как бокс-ту-бокс вариант)
В центре поля: Дибала
Замены: Бернардески (тоже трансфер обсуждается)
В атаке: Игуаин-Манджукич
Замены (с переходом на одного нападающего): Дуглас Коста, Лемина, Макизио
Ахренеть...
Руководство «Ювентуса» на этой неделе проведет встречу с агентом Мино Райолой, представляющим интересы полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. «Бьянконери» уже были близки к подписанию 30-летнего игрока прошлым летом, однако тогда парижский клуб передумал в последнюю минуту.
Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне 2018 года. Таким образом считается, что сума трансфера не превысит 20 миллионов евро.