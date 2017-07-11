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    «Ювентус» встретится с Райолой для обсуждения трансфера Матюиди

    Руководство «Ювентуса» на этой неделе проведет встречу с агентом Мино Райолой, представляющим интересы полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. «Бьянконери» уже были близки к подписанию 30-летнего игрока прошлым летом, однако тогда парижский клуб передумал в последнюю минуту.

    Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне 2018 года. Таким образом считается, что сума трансфера не превысит 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    11.07.2017 12:37
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +110

      Schicko 12 июля 2017, 15:59

      Ювентус просто жесть будет...
      Это получается:

      В защите: Бонуччи-Кьеллини-Барцальи
      Замены: Бенаттиа

      Крайние: Алекс Сандро и кто-то вместо Алвеса (допустим, Ругани, или опустившийся вниз Куадрадо)
      Замены: Лихтштайнер

      Опорники: Матюиди-Хедира
      Замены: Пьянич (как бокс-ту-бокс вариант)

      В центре поля: Дибала
      Замены: Бернардески (тоже трансфер обсуждается)

      В атаке: Игуаин-Манджукич
      Замены (с переходом на одного нападающего): Дуглас Коста, Лемина, Макизио

      Ахренеть...

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