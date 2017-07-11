«Ювентус» встретится с Райолой для обсуждения трансфера Матюиди

Руководство «Ювентуса» на этой неделе проведет встречу с агентом Мино Райолой, представляющим интересы полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. «Бьянконери» уже были близки к подписанию 30-летнего игрока прошлым летом, однако тогда парижский клуб передумал в последнюю минуту.

Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне 2018 года. Таким образом считается, что сума трансфера не превысит 20 миллионов евро.