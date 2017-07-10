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    Профессор Мариани, оперировавший Зобнина, получил от игрока в подарок футболку сборной России

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернулся в клинику «Вилла Стюарт», в которой ему была сделана операция на крестообразных связках. По приезду 23-летний игрок презентовал свою футболку сборной России оперировавшему его профессору Пьеру Паоло Мариани. Хавбек, присутствовавший в субботу в Москве на награждении красно-белых золотыми медалями РФПЛ, продолжит восстановление после травмы под наблюдением итальянских врачей.

    Зобнин получил повреждение боковой и крестообразной связок колена в контрольном матче российской национальной команды с Венгрией (3:0) 5 июня. Его срок возвращения на поле составит примерно полгода.

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    Источник: Instagram

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    10.07.2017 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 июля 2017, 06:17

      На награждении прихрамывал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 июля 2017, 06:02

      Выгладит бодрячком, молодец!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 июля 2017, 05:50

      Нормальный человеческий поступок, Ромке здоровья.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 июля 2017, 23:01

      Давай Ромка, ждём!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июля 2017, 20:40

      Выздоравливай побыстрее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 10 июля 2017, 19:32

      Ух, прочитал Мориарти, здоровья Зобнину

      1
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