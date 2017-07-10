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  • Профессор Мариани, оперировавший Зобнина, получил от игрока в подарок футболку сборной России

Профессор Мариани, оперировавший Зобнина, получил от игрока в подарок футболку сборной России

10 июля 2017, 18:23
7

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернулся в клинику «Вилла Стюарт», в которой ему была сделана операция на крестообразных связках. По приезду 23-летний игрок презентовал свою футболку сборной России оперировавшему его профессору Пьеру Паоло Мариани. Хавбек, присутствовавший в субботу в Москве на награждении красно-белых золотыми медалями РФПЛ, продолжит восстановление после травмы под наблюдением итальянских врачей.

Зобнин получил повреждение боковой и крестообразной связок колена в контрольном матче российской национальной команды с Венгрией (3:0) 5 июня. Его срок возвращения на поле составит примерно полгода.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (7)
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Alek7183
1499704364
Ух, прочитал Мориарти, здоровья Зобнину
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Диктор
1499708457
Выздоравливай побыстрее.
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filosof sparty
1499716880
Давай Ромка, ждём!!!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499741428
Нормальный человеческий поступок, Ромке здоровья.
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Сибирь за Спартак
1499742158
Выгладит бодрячком, молодец!
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Svoysvoemubrat
1499743036
На награждении прихрамывал.
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