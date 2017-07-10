Профессор Мариани, оперировавший Зобнина, получил от игрока в подарок футболку сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернулся в клинику «Вилла Стюарт», в которой ему была сделана операция на крестообразных связках. По приезду 23-летний игрок презентовал свою футболку сборной России оперировавшему его профессору Пьеру Паоло Мариани. Хавбек, присутствовавший в субботу в Москве на награждении красно-белых золотыми медалями РФПЛ, продолжит восстановление после травмы под наблюдением итальянских врачей.

Зобнин получил повреждение боковой и крестообразной связок колена в контрольном матче российской национальной команды с Венгрией (3:0) 5 июня. Его срок возвращения на поле составит примерно полгода.