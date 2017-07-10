«Лион» объявил о переходе из «Аякса» защитника Тете

Защитник «Аякса» Кенни Тете пополнил ряды «Лиона». О сроках соглашения не сообщается. Ранее появилась информация, что трансфер 21-летнего игрока обойдется «ткачам» в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне голландец принял участие в 23-х встречах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.