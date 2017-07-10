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    «Лион» объявил о переходе из «Аякса» защитника Тете

    Защитник «Аякса» Кенни Тете пополнил ряды «Лиона». О сроках соглашения не сообщается. Ранее появилась информация, что трансфер 21-летнего игрока обойдется «ткачам» в 3 миллиона евро.

    В минувшем сезоне голландец принял участие в 23-х встречах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.

    Источник: ФК «Лион»

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    10.07.2017 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 10 июля 2017, 14:34

      непонятный трансфер для АЯКСа! Вроде неплохой малый и возраст совсем юный, и к тому же учитывая баснословные суммы нынешних трансферов, можно сказать что ушёл бесплатно!!

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