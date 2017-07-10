Анчелотти рекомендует «Челси» усилиться перед стартом в Лиге чемпионов

Нужен звездный Нап (а лучше 2) и еще один лидер в поле
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уверен, что «Челси» требуется серьезное усиление перед стартом в Лиге чемпионов.
«В прошлом сезоне Конте одержал победу в Премьер-лиге, используя практически одних и тех же футболистов. Но для успешного выступления в Лиге чемпионов ему нужно серьезное усиление», – приводит слова Анчелотти Tribal Football.
На данный момент «Челси» усилился двумя игроками – голкипером Вилли Кабальеро и защитником Антонио Рюдигером.