Анчелотти рекомендует «Челси» усилиться перед стартом в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уверен, что «Челси» требуется серьезное усиление перед стартом в Лиге чемпионов.

«В прошлом сезоне Конте одержал победу в Премьер-лиге, используя практически одних и тех же футболистов. Но для успешного выступления в Лиге чемпионов ему нужно серьезное усиление», – приводит слова Анчелотти Tribal Football.

На данный момент «Челси» усилился двумя игроками – голкипером Вилли Кабальеро и защитником Антонио Рюдигером.