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    Анчелотти рекомендует «Челси» усилиться перед стартом в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уверен, что «Челси» требуется серьезное усиление перед стартом в Лиге чемпионов.

    «В прошлом сезоне Конте одержал победу в Премьер-лиге, используя практически одних и тех же футболистов. Но для успешного выступления в Лиге чемпионов ему нужно серьезное усиление», – приводит слова Анчелотти Tribal Football.

    На данный момент «Челси» усилился двумя игроками – голкипером Вилли Кабальеро и защитником Антонио Рюдигером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 09:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 10 июля 2017, 11:11

      Нужен звездный Нап (а лучше 2) и еще один лидер в поле

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