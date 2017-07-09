«Спартак» вступил в переговоры по трансферу защитника «Удинезе»

В 29 учить не надо уже, должна пойти отдача. Защитник - это хорошо.
«Спартак» этим летом намерен приобрести защитника «Удинезе» Тома Эрто. Утверждается, что московской клуб уже начал переговоры по трансферу 29-летнего футболиста.
По информации источника, французский игрок выразил желание поработать под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
На игрока также претендует «Спарта».
В прошедшем сезоне чемпионата Италии Эрто провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.