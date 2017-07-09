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    «Спартак» вступил в переговоры по трансферу защитника «Удинезе»

    «Спартак» этим летом намерен приобрести защитника «Удинезе» Тома Эрто. Утверждается, что московской клуб уже начал переговоры по трансферу 29-летнего футболиста.

    По информации источника, французский игрок выразил желание поработать под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    На игрока также претендует «Спарта».

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Эрто провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Corrieredellosport

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    09.07.2017 16:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:45

      В 29 учить не надо уже, должна пойти отдача. Защитник - это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 20:04

      Спартак, пожалуй, единственный клуб, в котором болельщики не дают советов главному тренеру. Я лично - Каррера ВЕРЮ.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 19:56

      Думаю, креатура Массимо, так что помолчу.

      3
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 9 июля 2017, 19:33

      Хотелось бы уже конкретики а то одни только слухи

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 июля 2017, 19:18

      Спокойствие, красно-белые. Зе Луиш к нам не в качестве "ноунейма" приезжал? А теперь многие из вас его отпустят в "Порту"? 29 лет - престарелый? Отставить истерию! Поживем - увидим.

      2
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 > Супермачо 9 июля 2017, 19:38

      Кстати Адриано тоже я лично тут новерное больше всех орал что не нужен он и что он дно настоящее а теперь я полностью признаю что ошибался причём сильно даже насчёт него более того я думаю если он проведёт сезон без травм он будет одним из претендентов на звание лучшего бомбардира

      2
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      Рейтинг: +100688

      zigbert 9 июля 2017, 19:16

      Конечно достанется дешево,а оно нам надо?

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 июля 2017, 18:37

      Такое ощущение, что все трансферы Федуна и людей отвечающих за трансферную политику в Спартаке- это некая экскурсия по игрокам которых никто не знает и не понимает для чего все это нужно. Есть дубль который рвётся в бой. 100% ребята не будут смотреться хуже , а практика сделает их лучше.

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 18:23

      Возраст, количество матчей в прошедшем сезоне.... Чем он так ценен для покупки, что даст необыкновенного?...

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 июля 2017, 18:22

      Не понимаю зачем Эрто нужен Спартаку , он уж точно не сильнее ни Боккетти , ни Ташчи, ни Кутепова , а легионер который будет сидеть большую часть сезона на лавке запасных попросту не нужен.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июля 2017, 17:37

      вот для этого и нужен лимит что бы вот такое авно не попадало в наш чемп

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