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    Гризманн разорвал контракт со своим агентом

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом Эриком Олатсом, с которым работал на протяжении последних 12 лет. Об этом рассказал сам экс-представитель футболиста.

    «Текущий имидж и будущее игрока расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сосредоточусь на работе в качестве скаута «Реала Сосьедад». Спасибо Гризманну за доверие на протяжении многих лет, желаю всего наилучшего в следующем этапе карьеры», – сказал Олатс.

    Ранее Гризманн подписал новый контракт с «Атлетико», рассчитанный до лета 2022 года.

    Источник: L' Equipe

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    09.07.2017 14:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 июля 2017, 21:33

      Лучше бы с Райолой Доннарума и остальные клиенты по разрывали контракты.....

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июля 2017, 19:28

      Тоже мне работорговцы, лишь бы забагрить побольше раз и превратить футболиста в футбольную шлюху, у которой каждый год новый клуб.

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 9 июля 2017, 18:23

      Какая преданность в нынешнем футболе???? Я вас умоляю, Шура!!!! Сейчас все только о бабосах думают! И вообще класс когда бабосы с трофеями сочетаются!!! А по настоящему преданные своим клубам футболисты вымирают, как в своё время мамонты!!!
      П.С. да и какая от него преданность Атлетико! Человек не один клуб сменил!!! Имеет право и дальше делать что хочет!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 16:39

      А что это Эрик так расшаркивается ? Понимает , что разрыв с таким игроком , как Гризманн , для него очень большой негатив на будущее ! Хорошо бы Доннарума с Райолой расстался ! Меньше бы "жучков" стало среди футболистов !

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 9 июля 2017, 14:57

      Подпиши контракт кем угодно но не Райола ,а то забудешь что такое преданность

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