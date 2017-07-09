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Гризманн разорвал контракт со своим агентом

9 июля 2017, 14:12
5

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом Эриком Олатсом, с которым работал на протяжении последних 12 лет. Об этом рассказал сам экс-представитель футболиста.

«Текущий имидж и будущее игрока расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сосредоточусь на работе в качестве скаута «Реала Сосьедад». Спасибо Гризманну за доверие на протяжении многих лет, желаю всего наилучшего в следующем этапе карьеры», – сказал Олатс.

Ранее Гризманн подписал новый контракт с «Атлетико», рассчитанный до лета 2022 года.

Источник: L' Equipe
Испания. Примера Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (5)
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Kazak ne China
1499601431
Подпиши контракт кем угодно но не Райола ,а то забудешь что такое преданность
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dok66
1499607550
А что это Эрик так расшаркивается ? Понимает , что разрыв с таким игроком , как Гризманн , для него очень большой негатив на будущее ! Хорошо бы Доннарума с Райолой расстался ! Меньше бы "жучков" стало среди футболистов !
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Ajax_Amsterdam
1499613831
Какая преданность в нынешнем футболе???? Я вас умоляю, Шура!!!! Сейчас все только о бабосах думают! И вообще класс когда бабосы с трофеями сочетаются!!! А по настоящему преданные своим клубам футболисты вымирают, как в своё время мамонты!!! П.С. да и какая от него преданность Атлетико! Человек не один клуб сменил!!! Имеет право и дальше делать что хочет!
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FanatSerj
1499617714
Тоже мне работорговцы, лишь бы забагрить побольше раз и превратить футболиста в футбольную шлюху, у которой каждый год новый клуб.
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ПаХан638
1499625187
Лучше бы с Райолой Доннарума и остальные клиенты по разрывали контракты.....
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