Гризманн разорвал контракт со своим агентом

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом Эриком Олатсом, с которым работал на протяжении последних 12 лет. Об этом рассказал сам экс-представитель футболиста.

«Текущий имидж и будущее игрока расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сосредоточусь на работе в качестве скаута «Реала Сосьедад». Спасибо Гризманну за доверие на протяжении многих лет, желаю всего наилучшего в следующем этапе карьеры», – сказал Олатс.

Ранее Гризманн подписал новый контракт с «Атлетико», рассчитанный до лета 2022 года.