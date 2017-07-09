Анри: «Кто может заменить Месси в «Барселоне»?»

Известный в прошлом форвард сборной Франции Тьерри Анри уверен, что у «Барселоны» не было варианта не продлевать контракт с форвардом Лионелем Месси.

«Мог ли контракт не быть продлен? Уверен, что нет. Кто может заменить Месси в «Барселоне»? Кто-нибудь разве считает, что Мону Лизу в Лувре можно заменить?» – заявил Анри BBC.

Новый контракт Месси с клубом рассчитан до 2021 года. Его зарплата составит по некоторым данным 60 миллионов евро в год.