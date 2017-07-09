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    Анри: «Кто может заменить Месси в «Барселоне»?»

    Известный в прошлом форвард сборной Франции Тьерри Анри уверен, что у «Барселоны» не было варианта не продлевать контракт с форвардом Лионелем Месси.

    «Мог ли контракт не быть продлен? Уверен, что нет. Кто может заменить Месси в «Барселоне»? Кто-нибудь разве считает, что Мону Лизу в Лувре можно заменить?» – заявил Анри BBC.

    Новый контракт Месси с клубом рассчитан до 2021 года. Его зарплата составит по некоторым данным 60 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 июля 2017, 11:19

      Анри кошмарный сон был для защитников апла... и легенда для глор арсенала...рэспек и уважени легенде

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