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    Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейта»

    Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси попрощался с болельщиками аргентинской команды. Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний форвард в ближайшее время перейдет в «Зенит».

    «Я всегда с радостью вернусь сюда, потому что люблю этот клуб. Я виноват, что ухожу. Спасибо вам за все, я сохраню наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!» – сообщил Дриусси на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    08.07.2017 06:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 июля 2017, 09:22

      Бабок сейчас срублю с газпроекта и скоро вернусь на родину,)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 8 июля 2017, 08:13

      ты не знаешь, что натворил, дружок(

      -2
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