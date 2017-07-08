Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейта»

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси попрощался с болельщиками аргентинской команды. Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний форвард в ближайшее время перейдет в «Зенит».

«Я всегда с радостью вернусь сюда, потому что люблю этот клуб. Я виноват, что ухожу. Спасибо вам за все, я сохраню наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!» – сообщил Дриусси на своей странице в твиттере.