Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейта»

Бабок сейчас срублю с газпроекта и скоро вернусь на родину,)
Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси попрощался с болельщиками аргентинской команды. Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний форвард в ближайшее время перейдет в «Зенит».
«Я всегда с радостью вернусь сюда, потому что люблю этот клуб. Я виноват, что ухожу. Спасибо вам за все, я сохраню наилучшие воспоминания. Скоро увидимся!» – сообщил Дриусси на своей странице в твиттере.
Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Gracias por todo a todos. Me llevo los mejores recuerdos.!. «Hasta pronto». pic.twitter.com/RuAFwTmdXa— Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) 7 июля 2017 г.