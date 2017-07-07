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    Воспитанник «Барселоны» Мбоула забил первый гол за «Монако», пробежав с мячом 60 метров

    В июне «Бомбардир» писал о переходе нападающего «Барселоны Б» Жорди Мбоулы в «Монако». 18-летний француз подписал контракт сроком на пять лет.

    Пресс-служба чемпионов Франции сообщила о том, что новичок команды забил дебютный гол. В контрольном матче против «Санкт-Пельтена» (3:0) Мбоула подобрал мяч на своей половине поля и протащил его до штрафной соперника, после чего реализовал выход один на один с голкипером.

    Источник: ФК «Монако»

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    07.07.2017 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +175

      Seamus 7 июля 2017, 23:20

      ну там просто игрок, игравший последнего защитника, жестко тупанул... очень рано дернулся, думая, что будет пас вразрез. И дальше было пустое поле...

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 июля 2017, 23:15

      ничего страшного, потом обратно за 100 лямов выкупят

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