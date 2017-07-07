Воспитанник «Барселоны» Мбоула забил первый гол за «Монако», пробежав с мячом 60 метров

ну там просто игрок, игравший последнего защитника, жестко тупанул... очень рано дернулся, думая, что будет пас вразрез. И дальше было пустое поле...
В июне «Бомбардир» писал о переходе нападающего «Барселоны Б» Жорди Мбоулы в «Монако». 18-летний француз подписал контракт сроком на пять лет.
Пресс-служба чемпионов Франции сообщила о том, что новичок команды забил дебютный гол. В контрольном матче против «Санкт-Пельтена» (3:0) Мбоула подобрал мяч на своей половине поля и протащил его до штрафной соперника, после чего реализовал выход один на один с голкипером.
Jordi Mboula en mode TGV #SKNSPASM pic.twitter.com/Vfum3msqFi— AS Monaco (@AS_Monaco) 7 июля 2017 г.