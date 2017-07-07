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    Источник: ЦСКА получил от «Коринтианса» отказ в приобретении Араны, бразильцы хотят 15 миллионов за трансфер

    Руководство «Коринтианса» ответило отказом на предложение ЦСКА о покупке защитника Гильерме Араны. Как сообщает Blog do Perrone, московский клуб готов был заплатить за 20-летнего игрока 10 миллионов, однако бразильская команда хочет выручить на продаже не менее 15 миллионов.

    В нынешнем сезоне Аруна провел за «Коринтианс» в чемпионате Бразилии 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 18:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1481

      GM 8 июля 2017, 00:56

      Остались еще левые лотерали, которых ЦСКА не собирается покупать, если верить разношерстной прессе?
      Летят утки. Очередные утки...

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 7 июля 2017, 22:28

      Интересный источник у этой новости и уровень доверия зашкаливает))))
      От ЦСКА ты никаких новостей по трансферам не узнаешь,пока игрок уже не окажется в составе клуба...Но вы то все знаете...У вас там всемогущая Канделаки,случаем,не работает?)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 20:49

      Значит "источник" сказал , что Гинер купит его за 7 лямов )))

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      Рейтинг: +241

      Moveton 7 июля 2017, 19:22

      за чувака который провёл 10 игр в чемпионате, 15 миллионов? =))))) здесь и 10 перебор

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июля 2017, 18:38

      все хотят бабла.. и побольше..

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