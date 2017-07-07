Источник: ЦСКА получил от «Коринтианса» отказ в приобретении Араны, бразильцы хотят 15 миллионов за трансфер

Руководство «Коринтианса» ответило отказом на предложение ЦСКА о покупке защитника Гильерме Араны. Как сообщает Blog do Perrone, московский клуб готов был заплатить за 20-летнего игрока 10 миллионов, однако бразильская команда хочет выручить на продаже не менее 15 миллионов.

В нынешнем сезоне Аруна провел за «Коринтианс» в чемпионате Бразилии 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.