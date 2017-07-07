«Марсель» предлагает за Жиру 28 миллионов

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру текущим летом может вернуться на родину. Известно, что в его услугах серьезно заинтересован «Марсель». Французы готовы предложить за форварда 28 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что некоторые клубы английской Премьер-лиги также заинтересованы в Жиру. Речь идет об «Эвертоне» и «Вест Хэме».