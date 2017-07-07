Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Марсель» предлагает за Жиру 28 миллионов

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру текущим летом может вернуться на родину. Известно, что в его услугах серьезно заинтересован «Марсель». Французы готовы предложить за форварда 28 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.

    Ранее сообщалось, что некоторые клубы английской Премьер-лиги также заинтересованы в Жиру. Речь идет об «Эвертоне» и «Вест Хэме».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 7 июля 2017, 18:21

      Вперёд на Родину, "Марсель" наконец-то восстанавливается как серьёзная боевая единица. Не стоит усиливать соперников по АПЛ. Оливье в "Марсель" + Эктор в "Барселону" = почти 60М, вот и Лаказетт окупится, ещё бы ленивца Месута (компаньона Дракслера) куда-нибудь спихнуть и вообще отлично было бы. Нужны ещё Леон Горецка, Тома Лемар и Джибриль Сидибэ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 13:25

      На Жиру уже Эвертон нацелился.... Туда же Руни навострился... Вот парочка сольётся в экстазе назло соперникам и недругам!... К борьеру!!...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11