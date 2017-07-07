«Марсель» предлагает за Жиру 28 миллионов

Вперёд на Родину, "Марсель" наконец-то восстанавливается как серьёзная боевая единица. Не стоит усиливать соперников по АПЛ. Оливье в "Марсель" + Эктор в "Барселону" = почти 60М, вот и Лаказетт окупится, ещё бы ленивца Месута (компаньона Дракслера) куда-нибудь спихнуть и вообще отлично было бы. Нужны ещё Леон Горецка, Тома Лемар и Джибриль Сидибэ...
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру текущим летом может вернуться на родину. Известно, что в его услугах серьезно заинтересован «Марсель». Французы готовы предложить за форварда 28 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.
Ранее сообщалось, что некоторые клубы английской Премьер-лиги также заинтересованы в Жиру. Речь идет об «Эвертоне» и «Вест Хэме».