Куцка продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

От настоящая старая школа,скоро за 30 а он по прежнему старается(да и в цене)
Полузащитник «Милана» Юрай Куцка в ближайшее время приступит к подготовке к новому сезону в составе нового клуба. Футболист продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре» – клубы достигли договоренности о таком трансфере.
Сумма перехода не сообщается, но, по неофициальной информации, она составляет 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне Куцка сыграл в 30 играх итальянской Серии А, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.