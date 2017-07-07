Куцка продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

Полузащитник «Милана» Юрай Куцка в ближайшее время приступит к подготовке к новому сезону в составе нового клуба. Футболист продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре» – клубы достигли договоренности о таком трансфере.

Сумма перехода не сообщается, но, по неофициальной информации, она составляет 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне Куцка сыграл в 30 играх итальянской Серии А, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.