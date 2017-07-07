Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куцка продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

    Полузащитник «Милана» Юрай Куцка в ближайшее время приступит к подготовке к новому сезону в составе нового клуба. Футболист продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре» – клубы достигли договоренности о таком трансфере.

    Сумма перехода не сообщается, но, по неофициальной информации, она составляет 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне Куцка сыграл в 30 играх итальянской Серии А, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Трабзонспор»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 июля 2017, 12:16

      От настоящая старая школа,скоро за 30 а он по прежнему старается(да и в цене)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11