Руни достанется «Эвертону» бесплатно

Пора Уэйну выбираться из тени... 1-2 сезона ещё вполне можно погонять... Пусть не 15-20 голов за сезон, но и 10 будет достаточно для поддержания штанов, уважения болельщиков и снисходительной прессы!... Удачи, Мастер!!!...
Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить форварда Уэйна Руни в «Эвертон» бесплатно. Такой трансфер может быть оформлен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» должен будет заплатить за 31-летнего футболиста 10 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата Руни составит 250 тысяч в неделю.
Стоит отметить, что Руни не был включен в состав команды, которая отправилась в турне по США.