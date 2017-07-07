Руни достанется «Эвертону» бесплатно

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить форварда Уэйна Руни в «Эвертон» бесплатно. Такой трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» должен будет заплатить за 31-летнего футболиста 10 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата Руни составит 250 тысяч в неделю.

Стоит отметить, что Руни не был включен в состав команды, которая отправилась в турне по США.