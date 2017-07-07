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    Руни достанется «Эвертону» бесплатно

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить форварда Уэйна Руни в «Эвертон» бесплатно. Такой трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что «Эвертон» должен будет заплатить за 31-летнего футболиста 10 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата Руни составит 250 тысяч в неделю.

    Стоит отметить, что Руни не был включен в состав команды, которая отправилась в турне по США.

    Источник: Daily Mail

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    07.07.2017 09:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 11:42

      Пора Уэйну выбираться из тени... 1-2 сезона ещё вполне можно погонять... Пусть не 15-20 голов за сезон, но и 10 будет достаточно для поддержания штанов, уважения болельщиков и снисходительной прессы!... Удачи, Мастер!!!...

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > insider_retro 7 июля 2017, 12:04

      Точно! Великому мастеру еще под силу погонять мячик. Пускай и не десяток, но 2-3 раза такой мастер попасть в ворота явно сможет!

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      Рейтинг: +886

      xColaz 7 июля 2017, 10:47

      Молодцы! Не забывают еще старика, дают поиграть

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 июля 2017, 10:28

      Десять миллионов для МЮ не деньги

      2
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