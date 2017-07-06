Товарищеский матч. «Краснодар» благодаря дублю Клаэссона победил «Марибор»

«Краснодар», продолжающий готовиться к новому сезону, в рамках австрийского сбора провел товарищеский поединок против словенского «Марибора». Подопечные Игоря Шалимова отпраздновали уверенную победу, которую им принес шведский легионер Виктор Клаэссон.

Новый сезон РФПЛ южане начнут 16 июля выездным матчем против казанского «Рубина».

Товарищеский матч

«Краснодар» (Россия) – «Марибор» (Словения) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 9; 2:0 – Клаэссон, 51.