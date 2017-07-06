Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. «Краснодар» благодаря дублю Клаэссона победил «Марибор»

    «Краснодар», продолжающий готовиться к новому сезону, в рамках австрийского сбора провел товарищеский поединок против словенского «Марибора». Подопечные Игоря Шалимова отпраздновали уверенную победу, которую им принес шведский легионер Виктор Клаэссон.

    Новый сезон РФПЛ южане начнут 16 июля выездным матчем против казанского «Рубина».

    Товарищеский матч

    «Краснодар» (Россия) – «Марибор» (Словения) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаэссон, 9; 2:0 – Клаэссон, 51.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2017 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 23:46

      А швед не потерялся в команде.... И в прошлом сезоне месил уверенно и полезно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 июля 2017, 23:05

      С победой!Молодцы!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11