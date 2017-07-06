Хавбек «Севильи» Иборра перешел в «Лестер»

«Лестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Висенте Иборры. Как сообщает официальный сайт «лис», 29-летний футболист заключил с английской командой контракт до 2021 года.

По неофициальной информации, сумма сделки составила 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Иборра провел 30 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.