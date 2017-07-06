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    Хавбек «Севильи» Иборра перешел в «Лестер»

    «Лестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Висенте Иборры. Как сообщает официальный сайт «лис», 29-летний футболист заключил с английской командой контракт до 2021 года.

    По неофициальной информации, сумма сделки составила 12 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне чемпионата Испании Иборра провел 30 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    06.07.2017 15:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 6 июля 2017, 15:11

      Не обладаю информацией по какой схеме будет задействовать футболистов Шекспир в новом сезоне, но Висенте в любом случае ценное приобретение для "Лестера", дай Бог заиграет на своём уровне...

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