Хавбек «Севильи» Иборра перешел в «Лестер»

Не обладаю информацией по какой схеме будет задействовать футболистов Шекспир в новом сезоне, но Висенте в любом случае ценное приобретение для "Лестера", дай Бог заиграет на своём уровне...
«Лестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Висенте Иборры. Как сообщает официальный сайт «лис», 29-летний футболист заключил с английской командой контракт до 2021 года.
По неофициальной информации, сумма сделки составила 12 миллионов фунтов стерлингов.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Иборра провел 30 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.
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— Leicester City (@LCFC) 6 июля 2017 г.