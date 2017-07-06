Хавбек «Лас-Пальмаса» Меса за 11 миллионов перешел в «Суонси»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси Сити». Как сообщается на официальном сайте «лебедей», 28-летний испанец поставил подпись под четырехлетним контрактом.

Английский клуб заплатил за хавбека 11 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Меса провел 35 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.