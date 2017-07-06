Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хавбек «Лас-Пальмаса» Меса за 11 миллионов перешел в «Суонси»

    Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси Сити». Как сообщается на официальном сайте «лебедей», 28-летний испанец поставил подпись под четырехлетним контрактом.

    Английский клуб заплатил за хавбека 11 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне чемпионата Испании Меса провел 35 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Суонси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2017 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 июля 2017, 15:41

      что с Суонси не так??? Нахера они собирают мусор с Примеры??? У них же есть бабло с теле трансляций, чо ж они не покупают, что нибудь стоящее???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11