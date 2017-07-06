Хавбек «Лас-Пальмаса» Меса за 11 миллионов перешел в «Суонси»

что с Суонси не так??? Нахера они собирают мусор с Примеры??? У них же есть бабло с теле трансляций, чо ж они не покупают, что нибудь стоящее???
Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси Сити». Как сообщается на официальном сайте «лебедей», 28-летний испанец поставил подпись под четырехлетним контрактом.
Английский клуб заплатил за хавбека 11 миллионов фунтов стерлингов.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Меса провел 35 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 6 июля 2017 г.