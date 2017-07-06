Де Гузман продолжит карьеру в «Айнтрахте»

Джонатан на мой взгляд это пример игрока , который так и не смог показать на что он способен ( по крайней мере пока) ,он всегда был хорошим игроком , но ему всегда не везло с командами, то Мальорка которая обанкротилась когда он там был , то Вильярреал который при нем вылетел , то Наполи который купить то его купил , но совсем в него не верил.Надеюсь на то, что во Франкфурте у него получится показать то на что он способен на высшем уровне. Желаю ему удачи в Германии.
Полузащитник «Наполи» Джонатан Де Гузман продолжит свою карьеру в составе франкфуртского «Айнтрахта». В данный момент заканчиваются переговоры 29-летнего голландца с клубом о личном контракте. Ожидается, что он будет рассчитан до 2020 года.
В прошедшем сезоне футболист сыграл в 29 матчах «Наполи» во всех турнирах, забив два гола и отдал две результативные передачи.
#SGE mit Jonathan de Guzman einig.: https://t.co/J3DEzNBh1C pic.twitter.com/7oTfDD8DHQ— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 6 июля 2017 г.