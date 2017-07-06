Де Гузман продолжит карьеру в «Айнтрахте»

Полузащитник «Наполи» Джонатан Де Гузман продолжит свою карьеру в составе франкфуртского «Айнтрахта». В данный момент заканчиваются переговоры 29-летнего голландца с клубом о личном контракте. Ожидается, что он будет рассчитан до 2020 года.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 29 матчах «Наполи» во всех турнирах, забив два гола и отдал две результативные передачи.