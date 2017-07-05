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    «Хаддерсфилд» побил трансферный рекорд клуба, купив лучшего бомбардира «Монпелье»

    Нападающий «Монпелье» Стив Мунье перешел в «Хаддерсфилд Таун». 22-летний футболист заключил с новичком английской Премьер-лиги контракт на четыре года.

    По неофициальной информации, «Хаддерсфилд» заплатил за форварда 11,5 миллиона фунтов стерлингов, что является рекордной трансферной суммой для клуба.

    В прошедшем сезоне чемпионата Франции Мунье провел 34 матча, в которых записал на свой счет 14 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 18:04

      Хаддерсфилд подьемные уже наверное получил за переход в АПЛ . Пора укрепляться . Нормальный трансфер .

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