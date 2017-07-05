«Хаддерсфилд» побил трансферный рекорд клуба, купив лучшего бомбардира «Монпелье»

Нападающий «Монпелье» Стив Мунье перешел в «Хаддерсфилд Таун». 22-летний футболист заключил с новичком английской Премьер-лиги контракт на четыре года.

По неофициальной информации, «Хаддерсфилд» заплатил за форварда 11,5 миллиона фунтов стерлингов, что является рекордной трансферной суммой для клуба.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Мунье провел 34 матча, в которых записал на свой счет 14 голов.