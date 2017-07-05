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    Иличич сменил «Фиорентину» на «Аталанту»

    Полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич перешел в «Аталанту». Игрок сборной Словении достался клубу из Бергамо бесплатно, так как срок его контракта с «фиалками» подошел к концу.

    Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова платить 29-летнему хавбеку около 5 миллионов евро в год.

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Иличич провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Аталанта»

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    05.07.2017 12:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июля 2017, 12:48

      И слава богу для "фиалок" хоть и без платно ,никогда не любил Йосипа всегда казался в лучшим случае средненьким игроком , а пресса почему то у него всегда хорошая ,никак не мог понять почему.

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