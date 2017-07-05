Иличич сменил «Фиорентину» на «Аталанту»

Полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич перешел в «Аталанту». Игрок сборной Словении достался клубу из Бергамо бесплатно, так как срок его контракта с «фиалками» подошел к концу.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова платить 29-летнему хавбеку около 5 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Иличич провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.