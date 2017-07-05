Иличич сменил «Фиорентину» на «Аталанту»

И слава богу для "фиалок" хоть и без платно ,никогда не любил Йосипа всегда казался в лучшим случае средненьким игроком , а пресса почему то у него всегда хорошая ,никак не мог понять почему.
Полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич перешел в «Аталанту». Игрок сборной Словении достался клубу из Бергамо бесплатно, так как срок его контракта с «фиалками» подошел к концу.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова платить 29-летнему хавбеку около 5 миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии Иличич провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
Benvenuto Josip #Iličić https://t.co/CiVovBzt1A #AtalantaLife #GoAtalantaGo #EuAtalanta pic.twitter.com/E6FIDRkGkS— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 5 июля 2017 г.