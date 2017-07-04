В «Эвертоне» уверены, что Руни вернется в клуб этим летом

Руководство «Эвертона» уверено, что во время летнего трансферного окна нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни перейдет в клуб из Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что 31-летний англичанин может покинуть стан «красных дьяволов». Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, Руни выступал за «Эвертон» в период с 2002 по 2004 год.