Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Эвертоне» уверены, что Руни вернется в клуб этим летом

    Руководство «Эвертона» уверено, что во время летнего трансферного окна нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни перейдет в клуб из Ливерпуля.

    Ранее сообщалось, что 31-летний англичанин может покинуть стан «красных дьяволов». Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.

    Напомним, Руни выступал за «Эвертон» в период с 2002 по 2004 год.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2017 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" 5 июля 2017, 11:30

      Я думаю, если "Ириски" захотят потянуть его манчестерский оклад, то переход состоится - Руни по чуть угасает, как звезда и бомбардир, а "МЮ" нужен и результат!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 5 июля 2017, 00:35

      не думаю что МЮ отпустит его

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > bakha23 5 июля 2017, 09:19

      отпустят. дорогу молодым, а Уэйн откровенно не могёт и зп большая очень)) он и так всё уже доказал в Юнайтед

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11