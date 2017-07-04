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    Лаказетт прибыл на медицинское обследование в «Арсенал»

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт прибыл в расположение «Арсенала» для прохождения медицинского обследования.

    Ожидается, что после завершения осмотра 26-летний игрок подпишет контракт сроком на пять лет.

    Итоговая сумма сделки, включая различные бонусы, может достичь 52 миллионов фунтов стерлингов.

    В минувшем сезоне Лаказетт принял участие в 45-ти встречах, забил 37 мячей и сделал пять голевых передач.

    Источник: Skysports

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    04.07.2017 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 18:14

      На мой взгляд Жиру на много сильнее нападающий , чем Лаказетт никогда не понимал почему Александра считают топовым нападающим, считаю что он и обыгрывать не умеет один в один и дальнего-среднего удара у него нет ( он все мячи забивает максимум с 10 -12 метров и часто только в пустые ворота )и самое главное он не может отдать точный пас дальше, чем на 5 метров. Арсенал покупая этого игрока гонится за статистикой ,Я всегда был согласен с Марком Твеном "есть три вида лжи : ложь,наглая ложь и статистика".

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