Лаказетт прибыл на медицинское обследование в «Арсенал»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт прибыл в расположение «Арсенала» для прохождения медицинского обследования.

Ожидается, что после завершения осмотра 26-летний игрок подпишет контракт сроком на пять лет.

Итоговая сумма сделки, включая различные бонусы, может достичь 52 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Лаказетт принял участие в 45-ти встречах, забил 37 мячей и сделал пять голевых передач.