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    «Севилья» сообщила о переходе Иборры в «Лестер»

    Хавбек «Севильи» Висенте Иборра продолжит карьеру в «Лестере». На днях 29-летний игрок прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта.

    По информации СМИ, трансфер испанца обойдется «лисам» в 14 миллионов евро.

    Иборра защищал цвета андалусийцев с 2013 года. В прошлом сезоне хавбек записал на свой счет восемь мячей и четыре голевые передачи в 44-х поединках.

    Источник: ФК «Севилья»

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    04.07.2017 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 4 июля 2017, 14:28

      поможет зацепиться за середину таблицы

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 12:59

      Висенте решил попробовать свои силы в Англии ,надоело ему играть в Еврокубках и выигрывать их , захотелось новых ощущений , борьбы за выживание в АПЛ , а если серьезно желаю удачи Иборре , по антропометрике он хорошо подходит для Английского футбола.

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