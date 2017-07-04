«Севилья» сообщила о переходе Иборры в «Лестер»

Хавбек «Севильи» Висенте Иборра продолжит карьеру в «Лестере». На днях 29-летний игрок прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта.

По информации СМИ, трансфер испанца обойдется «лисам» в 14 миллионов евро.

Иборра защищал цвета андалусийцев с 2013 года. В прошлом сезоне хавбек записал на свой счет восемь мячей и четыре голевые передачи в 44-х поединках.