«Севилья» сообщила о переходе Иборры в «Лестер»

поможет зацепиться за середину таблицы
Хавбек «Севильи» Висенте Иборра продолжит карьеру в «Лестере». На днях 29-летний игрок прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта.
По информации СМИ, трансфер испанца обойдется «лисам» в 14 миллионов евро.
Иборра защищал цвета андалусийцев с 2013 года. В прошлом сезоне хавбек записал на свой счет восемь мячей и четыре голевые передачи в 44-х поединках.
El #SevillaFC y @LCFC llegan a un principio de acuerdo para el traspaso de @Iborra_Vicente— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 4 июля 2017 г.
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