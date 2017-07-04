Юран не исключил, что «Зоркий» выйдет в РФПЛ

Главный тренер «Зоркого» из Красногорска Сергей Юран выразил уверенность в больших перспективах клуба. По мнению специалиста, клуб способен в будущем выйти в РФПЛ.

«Зоркий» выйдет в РФПЛ? Не исключаю. Но будем двигаться поступательно. Сначала нужно собрать команду, через год появится цель выйти в ФНЛ, а дальше будет видно. Главное, что в городе есть свой болельщик, стадион, спортшкола. «Зоркий» — это действительно не дутая история», – заявил Юран.