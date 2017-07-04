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    Юран не исключил, что «Зоркий» выйдет в РФПЛ

    Главный тренер «Зоркого» из Красногорска Сергей Юран выразил уверенность в больших перспективах клуба. По мнению специалиста, клуб способен в будущем выйти в РФПЛ.

    «Зоркий» выйдет в РФПЛ? Не исключаю. Но будем двигаться поступательно. Сначала нужно собрать команду, через год появится цель выйти в ФНЛ, а дальше будет видно. Главное, что в городе есть свой болельщик, стадион, спортшкола. «Зоркий» — это действительно не дутая история», – заявил Юран.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.07.2017 07:39
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 июля 2017, 10:35

      там в хоккей с круглыми клюшками играют)))нахрена им большой мячик

      2
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > himik2-62 4 июля 2017, 15:17

      этот вид спорта называется хоккей с мячом

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июля 2017, 10:14

      Еще один Арарат ? Будем ждать громких трансферов !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 4 июля 2017, 09:57

      В моём городе есть болельщик, спортшкола, стадион, но с этого года играем только на первенстве области. К этим компонентам чего-то не хватает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 4 июля 2017, 09:55

      Неисправимый оптимист.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 09:44

      Не верю.... Для реализации таких далекоидущих планов нужна компиляция многих сопутствующих факторов.... В России это два главных:
      - безукоснительная поддержка руководства региона или частного инвестора на 3-5 лет,
      - деньги, большие и длинные деньги.
      Стадион, болельщик и спортшкола, тренер и состав - это хорошо, но мало.
      Стадион надо переоборудовать по требования РФС, игроков собирать и удерживать, детей растить и мотивировать.... Дел невпроворот...

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 июля 2017, 09:18

      Реально смешно) какой свой болельщик)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Tsigan 4 июля 2017, 09:27

      Сторож стадиона Равшан вам что - не болельщик?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 08:50

      Хорошо сказал, уверенно - мы пойдем, а дальше будет видно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:20

      Зоркий и Зенит - это фотоаппараты, а не команды.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 09:45

      Офигенно!!!!!!.....

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 08:01

      Шоу переименовали в *Кто хочет стать РФПЛом*

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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 09:25

      Видимо с того футбольного шоу и футболистов набрали

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > lordmrv 4 июля 2017, 09:26

      Запросто.

      5
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