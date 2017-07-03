Тимоти Веа, сын обладателя «Золотого мяча»-1995, подписал взрослый контракт с «ПСЖ»

В июне журналист ресурса Goal Робин Байрнер сообщил о готовности сына экс-нападающего «Милана» и «ПСЖ» Джорджа Веа Тимоти подписать взрослый контракт с французским клубом. Сегодня парижане объявили о заключении соглашения с 17-летним форвардом до 2020 года.

Веа-младший родился в Нью-Йорке, куда его Джордж Веа переехал по завершении профессиональной карьеры. Ранее стало известно о том, что сын выбрал выступления за национальную сборную США.

Джордж Веа выступал за «ПСЖ» с 1992-го по 1995 год. В форме французского клуба член списка «ФИФА-100» стал чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок лиги и один раз завоевал Кубок страны.