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    Контракт Лаказетта с «Арсеналом» рассчитан на пять лет

    Форвард «Лиона» Александр Лаказетт близок к тому, чтобы поставить свою подпись под контрактом с лондонским «Арсеналом», сообщает L'Equipe. Контракт 26-летнего француза с лондонским клубом будет рассчитан на 5 лет.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит от 45 до 50 миллионов евро за футболиста «Лиона». В прошедшем сезоне Лаказетт сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забив в них 37 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 09:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 3 июля 2017, 15:07

      похоже Сашка разнылся, что Лион его не отпускает и Олясу просто не осталось выбора, как согласиться на арсенал. Но теперь ему предстоит конкурировать с Жиру за место в основе. Считаю что этот трансфер погубит игрока

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    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 3 июля 2017, 13:01

      Наконец-то нормальный трансфер от Арсена!

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