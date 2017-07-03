Контракт Лаказетта с «Арсеналом» рассчитан на пять лет

Форвард «Лиона» Александр Лаказетт близок к тому, чтобы поставить свою подпись под контрактом с лондонским «Арсеналом», сообщает L'Equipe. Контракт 26-летнего француза с лондонским клубом будет рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит от 45 до 50 миллионов евро за футболиста «Лиона». В прошедшем сезоне Лаказетт сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забив в них 37 голов.