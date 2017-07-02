«Бавария» опубликовала прощальное видео в адрес Рибери

Пресс-служба «Баварии» в официальном команде клуба в Фейсбуке разместила прощальное видео в адрес вингера Франка Рибери. На трехминутной записи показаны десять лет карьеры француза в клубе.

«Спасибо за десять лет в «Баварии», – звучит подпись к видео.

В мае «Бомбардир» писал о том, что Рибери может пополнить состав «Трабзонспора».