«Бавария» опубликовала прощальное видео в адрес Рибери

какая бы не была там молодежь все равно считаю что без крыльев Роббена и Рибери на флангах, Бавария совершенно другая команда. жалко конечно что уходит - отличный игрок, работяга. если еще и Роббен уйдет в след году (думаю так и будет) дак вообще считай целая эпоха в Баварии закончиться
Пресс-служба «Баварии» в официальном команде клуба в Фейсбуке разместила прощальное видео в адрес вингера Франка Рибери. На трехминутной записи показаны десять лет карьеры француза в клубе.
«Спасибо за десять лет в «Баварии», – звучит подпись к видео.
В мае «Бомбардир» писал о том, что Рибери может пополнить состав «Трабзонспора».