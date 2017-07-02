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    «Бавария» опубликовала прощальное видео в адрес Рибери

    Пресс-служба «Баварии» в официальном команде клуба в Фейсбуке разместила прощальное видео в адрес вингера Франка Рибери. На трехминутной записи показаны десять лет карьеры француза в клубе.

    «Спасибо за десять лет в «Баварии», – звучит подпись к видео.

    В мае «Бомбардир» писал о том, что Рибери может пополнить состав «Трабзонспора».

    Источник: Facebook.com

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    02.07.2017 00:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +201

      falanor 2 июля 2017, 13:39

      какая бы не была там молодежь все равно считаю что без крыльев Роббена и Рибери на флангах, Бавария совершенно другая команда. жалко конечно что уходит - отличный игрок, работяга. если еще и Роббен уйдет в след году (думаю так и будет) дак вообще считай целая эпоха в Баварии закончиться

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июля 2017, 08:47

      Робен следующий молодежь сильная в Германии подперает

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > giluxa1963 2 июля 2017, 09:38

      Да, у нас бы так подпирала...

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 июля 2017, 07:31

      даааа, уход легенды . . .

      4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 2 июля 2017, 05:24

      Спасибо Рибери за прекрасные моменты в волшебной игре ФУТБОЛ!!!!

      3
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 2 июля 2017, 04:42

      Эх время летит,как будто вчера это было когда на чм 2006 его звезда только восходила!

      3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 2 июля 2017, 01:09

      Плотники везде нужны,не пропадет))

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 2 июля 2017, 01:06

      Заметил как "Бавария" на заморском произносится как "Баян" ))

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 июля 2017, 00:47

      Заканчивается очередная эпоха в современном футболе(((

      2
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