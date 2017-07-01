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    Рапопорт: «Зенит» – богатый купец, которому трудно отказать»

    Некогда главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал текущую трансферную кампанию сине-бело-голубых.

    «Безусловно, и Дмитрий Полоз, и Александр Ерохин – футболисты хорошего уровня, чья квалификация не вызывает сомнений. Как и давно уже выступающий в России Кристиан Нобоа. Есть определенная тревога, связанная с тем, что не все игроки, хорошо проявившие себя у Курбана Бердыева, столь же уверенно смотрятся и в других клубах.

    Кроме того, эти футболисты в «Ростове» имели постоянную игровую практику. А в «Зените» им никто ничего не гарантировал. Вот Полоз сейчас очень хорошо выглядел в сборной. Но в питерском коллективе на схожей позиции Александр Кокорин. «Зенит» сейчас смотрится на рынке богатым купцом, у которого хорошие финансовые возможности и которому вряд ли кто-то откажет. И уж точно питерцам не откажет «Ростов» с его-то долгами», – сказал эксперт.

    Рапопорт работал в «Зените» в 1994 и 2002 годах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.07.2017 15:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 1 июля 2017, 16:09

      Так официально из Ростова только Тереньтева купили, остальные "бесплатно перешли"

      0
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > Alex ostrov 1 июля 2017, 16:24

      Для народа бесплатно перешли.
      По любому черные схемы придумали какие то.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 15:59

      Купить-то можно, только товар корм требует и очень не хилый.

      0
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      Рейтинг: +194

      Klodus 1 июля 2017, 15:27

      Кокорин на схожей позиции не играет.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Klodus 1 июля 2017, 16:22

      Кокорин уже как 2-3 года вообще не играет

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