Рапопорт: «Зенит» – богатый купец, которому трудно отказать»

Некогда главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал текущую трансферную кампанию сине-бело-голубых.

«Безусловно, и Дмитрий Полоз, и Александр Ерохин – футболисты хорошего уровня, чья квалификация не вызывает сомнений. Как и давно уже выступающий в России Кристиан Нобоа. Есть определенная тревога, связанная с тем, что не все игроки, хорошо проявившие себя у Курбана Бердыева, столь же уверенно смотрятся и в других клубах.

Кроме того, эти футболисты в «Ростове» имели постоянную игровую практику. А в «Зените» им никто ничего не гарантировал. Вот Полоз сейчас очень хорошо выглядел в сборной. Но в питерском коллективе на схожей позиции Александр Кокорин. «Зенит» сейчас смотрится на рынке богатым купцом, у которого хорошие финансовые возможности и которому вряд ли кто-то откажет. И уж точно питерцам не откажет «Ростов» с его-то долгами», – сказал эксперт.

Рапопорт работал в «Зените» в 1994 и 2002 годах.