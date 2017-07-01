Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рапопорт: «Зенит» – богатый купец, которому трудно отказать»

Рапопорт: «Зенит» – богатый купец, которому трудно отказать»

1 июля 2017, 15:21
5

Некогда главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал текущую трансферную кампанию сине-бело-голубых.

«Безусловно, и Дмитрий Полоз, и Александр Ерохин – футболисты хорошего уровня, чья квалификация не вызывает сомнений. Как и давно уже выступающий в России Кристиан Нобоа. Есть определенная тревога, связанная с тем, что не все игроки, хорошо проявившие себя у Курбана Бердыева, столь же уверенно смотрятся и в других клубах.

Кроме того, эти футболисты в «Ростове» имели постоянную игровую практику. А в «Зените» им никто ничего не гарантировал. Вот Полоз сейчас очень хорошо выглядел в сборной. Но в питерском коллективе на схожей позиции Александр Кокорин. «Зенит» сейчас смотрится на рынке богатым купцом, у которого хорошие финансовые возможности и которому вряд ли кто-то откажет. И уж точно питерцам не откажет «Ростов» с его-то долгами», – сказал эксперт.

Рапопорт работал в «Зените» в 1994 и 2002 годах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Klodus
1498912047
Кокорин на схожей позиции не играет.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498913951
Купить-то можно, только товар корм требует и очень не хилый.
Ответить
Alex ostrov
1498914575
Так официально из Ростова только Тереньтева купили, остальные "бесплатно перешли"
Ответить
Главные новости
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
1
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
3
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
6
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
15
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
14
Все новости
Все новости
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
1
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
1
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
1
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
2
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
7
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
13
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+