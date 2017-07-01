Бывший тренер вратарей «Манчестер Сити» будет работать в «Зените»

Как вроде серьёзно на сезон настроились... Подход такой основательный... Кадры решают многое, вот их и подбирают на ключевые позиции.... Если бы такой подход дал результат и в чемпе и в Еуропе - появился бы повод поговорить о правильности выбора пути....
В тренерский штаб «Зенита» войдет Массимо Баттара. Итальянский специалист отвечает за работу с вратарями. Ранее тренер занимался с голкиперами «Астон Виллы».
54-летний Баттар ранее уже был помощником главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, с которым сотрудничал в «Интере» и «Манчестер Сити».