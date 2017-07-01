Бывший тренер вратарей «Манчестер Сити» будет работать в «Зените»

В тренерский штаб «Зенита» войдет Массимо Баттара. Итальянский специалист отвечает за работу с вратарями. Ранее тренер занимался с голкиперами «Астон Виллы».

54-летний Баттар ранее уже был помощником главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, с которым сотрудничал в «Интере» и «Манчестер Сити».