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    Бывший тренер вратарей «Манчестер Сити» будет работать в «Зените»

    В тренерский штаб «Зенита» войдет Массимо Баттара. Итальянский специалист отвечает за работу с вратарями. Ранее тренер занимался с голкиперами «Астон Виллы».

    54-летний Баттар ранее уже был помощником главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, с которым сотрудничал в «Интере» и «Манчестер Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2017 10:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 21:36

      Как вроде серьёзно на сезон настроились... Подход такой основательный... Кадры решают многое, вот их и подбирают на ключевые позиции.... Если бы такой подход дал результат и в чемпе и в Еуропе - появился бы повод поговорить о правильности выбора пути....

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июля 2017, 16:38

      Итальянская диаспора в Зените растет ! Видимо срочно всей команде нужно изучать итальянский .

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2017, 14:27

      можно подумать у нас не кому вратарей тренировать, что то я не припомню ни в Интере ни МанСити приличных вратарей

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 июля 2017, 11:45

      Очень похоже, что основным языком в "Зените" станет итальянский...

      2
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский > kotmyshka 1 июля 2017, 15:42

      Да хоть на эстонском пусть разговаривают. Главное чтобы толк был.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > kotmyshka 1 июля 2017, 21:39

      Не станет... На тренировках и на матчах трудно переубедить наш МОГУЧИЙ русский язык.... Некоторые слова переводить будет трудно....

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 июля 2017, 11:07

      Думаю,хорошее приобретение ! Удачи!

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